Изменение погоды нарушило логистику оккупантов в районе реки Оскол: детали от ВСУ

Российская оккупационная армия продолжает атаковать позиции украинских войск в Харьковской области. Однако в последнее время враг столкнулся с логистическими проблемами в районе реки Оскол.

Видео дня

Путинским войскам стало сложнее перебрасывать резервы на Купянском направлении из-за потепления. Об этом в эфире телемарафона заявил спикер оперативно-тактической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов.

По его словам, во время морозов российские войска максимально пытались воспользоваться погодными условиями, чтобы эффективнее перебрасывать силы. В частности, определенное количество резервов враг перебросил по льду на реке Оскол.

Однако теперь оккупантам придется возвращаться к тактике переброски за счет малых плавсредств по типу резиновых лодок. По словам Трегубова, логистика врага на Купянском направлении в районе реки Оскол нарушена.

Спикер оперативно-тактической группировки войск "Хортица" объяснил, что путинская армия находится на правом берегу реки и пытается удерживать там позиции. При этом враг предпринимает попытки расширить плацдарм.

Напомним, на Купянском направлении 8 марта произошло 11 атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника недалеко от населенных пунктов Кондрашовка, Лозовая, Степная Новоселовка, Новая Кругляковка и Загрызово.

Как сообщал OBOZ.UA, Силы обороны Украины недавно продвинулись на фронте в районах Торецка и Покровска Донецкой области. В то же время и у оккупантов там были продвижения, а также на территории Курской области РФ, где враг прибегает к усиленным атакам.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!