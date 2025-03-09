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За сутки 167 боестолкновений: в Генштабе назвали самые горячие направления фронта

Алексей Лютиков
War
4 минуты
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За сутки 167 боестолкновений: в Генштабе назвали самые горячие направления фронта

Российская оккупационная армия продолжает наступление на разных направлениях в попытке прорвать оборону ВСУ и захватить больше территорий. В течение суток 8 марта на фронте было зафиксировано 167 боевых столкновений.

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Самые активные боевые действия были на Покровском направлении и в Курской области. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ на утро 9 марта.

В течение суток противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам три ракетных и 83 авиационных удара, применил три ракеты и сбросил 103 авиабомбы. Кроме того, совершил более 6200 обстрелов, из них 217 — из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 3229 дронов-камикадзе.

Под авиационными ударами врага были районы населенных пунктов Довжик, Казачья Лопань Харьковской области; Леонтовичи, Воскресенка, Новополье Донецкой области; Гуляйполе, Железнодорожное, Новояковловка, Павловка, Степное Запорожской области; Казацкое Херсонской области.

В свою очередь авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 18 районов сосредоточения личного состава и техники, два артиллерийских средства, а также два пункта управления БПЛА российских захватчиков.

На Харьковском направлении наши войска отразили шесть атак противника в районе Волчанска и в сторону Петро-Ивановки.

За сутки 167 боестолкновений: в Генштабе назвали самые горячие направления фронта

На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло 11 атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника недалеко от населенных пунктов Кондрашовка, Лозовая, Степная Новоселовка, Новая Кругляковка и Загрызово.

За сутки 167 боестолкновений: в Генштабе назвали самые горячие направления фронта

На Лиманском направлении враг атаковал 23 раза. Пытался продвинуться вперед вблизи Новомихайловки, Нового, Мирного, Колодцев, Ямполевки и Зеленой Долины.

За сутки 167 боестолкновений: в Генштабе назвали самые горячие направления фронта

На Краматорском направлении зафиксировано два боевых столквноения в районах Часового Яра и Белой Горы.

За сутки 167 боестолкновений: в Генштабе назвали самые горячие направления фронта

На Торецком направлении враг совершил 19 атак недалеко от Дружбы и Торецка.

За сутки 167 боестолкновений: в Генштабе назвали самые горячие направления фронта

На Покровском направлении наши защитники остановили 25 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Елизаветовка, Проминь, Андреевка, Александрополь, Покровск, Сергеевка, Новоалександровка, Богдановка, Тарасовка, Лисовка, Зеленый Кут и Улаклы.

За сутки 167 боестолкновений: в Генштабе назвали самые горячие направления фронта

На Новопавловском направлении Силы обороны отразили шесть атак противника вблизи Константинополя и Бурлацкого.

За сутки 167 боестолкновений: в Генштабе назвали самые горячие направления фронта

На Гуляйпольском направлении захватчики совершили три атаки в сторону Чаривного.

За сутки 167 боестолкновений: в Генштабе назвали самые горячие направления фронта

На Ореховском направлении наши защитники отразили семь вражеских штурмов в направлениях населенных пунктов Пятихатки, Степное, Щербаки и Каменское.

За сутки 167 боестолкновений: в Генштабе назвали самые горячие направления фронта

На Северском и Приднепровском направлениях прошедших суток боевых столкновений не зафиксировано.

За сутки 167 боестолкновений: в Генштабе назвали самые горячие направления фронта

В операционной зоне на Курщине подразделения Сил обороны Украины за минувшие сутки отразили 44 атаки российских захватчиков. Кроме этого, враг нанес 30 авиационных ударов с применением 44 управляемых бомб, а также совершил 577 артиллерийских обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 52 из реактивных систем залпового огня.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу. В общей сложности, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1180 человек. Также украинские воины обезвредили 6 танков, 14 боевых бронированных машин, 58 артиллерийских систем, три РСЗО, два средства ПВО, 190 БПЛА оперативно-тактического уровня, 142 автомобиля и единицу специальной техники оккупантов.

Напомним, Силы обороны Украины недавно продвинулись на фронте в районах Торецка и Покровска Донецкой области. В то же время и у оккупантов там были продвижения, а также на территории Курской области РФ, где враг прибегает к усиленным атакам.

Как сообщал OBOZ.UA, руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко ранее рассказал, что на пограничные Сумщины идут тяжелые бои. Войска РФ пытаются прорываться в сторону трассы от Юнаковки Сумской области до Суджи Курской области, неся большие потери.

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