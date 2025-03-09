За сутки 167 боестолкновений: в Генштабе назвали самые горячие направления фронта

Российская оккупационная армия продолжает наступление на разных направлениях в попытке прорвать оборону ВСУ и захватить больше территорий. В течение суток 8 марта на фронте было зафиксировано 167 боевых столкновений.

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Самые активные боевые действия были на Покровском направлении и в Курской области. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ на утро 9 марта.

В течение суток противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам три ракетных и 83 авиационных удара, применил три ракеты и сбросил 103 авиабомбы. Кроме того, совершил более 6200 обстрелов, из них 217 — из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 3229 дронов-камикадзе.

Под авиационными ударами врага были районы населенных пунктов Довжик, Казачья Лопань Харьковской области; Леонтовичи, Воскресенка, Новополье Донецкой области; Гуляйполе, Железнодорожное, Новояковловка, Павловка, Степное Запорожской области; Казацкое Херсонской области.

В свою очередь авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 18 районов сосредоточения личного состава и техники, два артиллерийских средства, а также два пункта управления БПЛА российских захватчиков.

На Харьковском направлении наши войска отразили шесть атак противника в районе Волчанска и в сторону Петро-Ивановки.

На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло 11 атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника недалеко от населенных пунктов Кондрашовка, Лозовая, Степная Новоселовка, Новая Кругляковка и Загрызово.

На Лиманском направлении враг атаковал 23 раза. Пытался продвинуться вперед вблизи Новомихайловки, Нового, Мирного, Колодцев, Ямполевки и Зеленой Долины.

На Краматорском направлении зафиксировано два боевых столквноения в районах Часового Яра и Белой Горы.

На Торецком направлении враг совершил 19 атак недалеко от Дружбы и Торецка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 25 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Елизаветовка, Проминь, Андреевка, Александрополь, Покровск, Сергеевка, Новоалександровка, Богдановка, Тарасовка, Лисовка, Зеленый Кут и Улаклы.

На Новопавловском направлении Силы обороны отразили шесть атак противника вблизи Константинополя и Бурлацкого.

На Гуляйпольском направлении захватчики совершили три атаки в сторону Чаривного.

На Ореховском направлении наши защитники отразили семь вражеских штурмов в направлениях населенных пунктов Пятихатки, Степное, Щербаки и Каменское.

На Северском и Приднепровском направлениях прошедших суток боевых столкновений не зафиксировано.

В операционной зоне на Курщине подразделения Сил обороны Украины за минувшие сутки отразили 44 атаки российских захватчиков. Кроме этого, враг нанес 30 авиационных ударов с применением 44 управляемых бомб, а также совершил 577 артиллерийских обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 52 из реактивных систем залпового огня.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу. В общей сложности, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1180 человек. Также украинские воины обезвредили 6 танков, 14 боевых бронированных машин, 58 артиллерийских систем, три РСЗО, два средства ПВО, 190 БПЛА оперативно-тактического уровня, 142 автомобиля и единицу специальной техники оккупантов.

Напомним, Силы обороны Украины недавно продвинулись на фронте в районах Торецка и Покровска Донецкой области. В то же время и у оккупантов там были продвижения, а также на территории Курской области РФ, где враг прибегает к усиленным атакам.

Как сообщал OBOZ.UA, руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко ранее рассказал, что на пограничные Сумщины идут тяжелые бои. Войска РФ пытаются прорываться в сторону трассы от Юнаковки Сумской области до Суджи Курской области, неся большие потери.

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