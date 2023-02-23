Оккупантам в Мариуполе передали "привет": после "бавовны" в городе исчезли связь и интернет
Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявил, то 23 февраля, когда оккупанты отмечают День защитника отечества, в городе прогремели взрывы. Очередная "бавовна" привела к отключению мобильной связи, а также интернета.
Это безусловно помешает получить захватчикам праздничные открытки и смс-ки от подельников. Как указал чиновник на своем Telegram-канале, взрыв произошел в самом центре города.
Андрющенко намекнул, что это не финальный сюрприз для оккупантов в сей "большой праздник".
"Вечер перестает будет томным...", – многозначительно заключил он.
Как сообщал OBOZREVATEL, третьи сутки подряд в Мариуполь прилетает "бавовна". Ночью 23 февраля там раздавались взрывы в Кальмиусском районе, вспыхнул пожар на комбинате им. Ильича и местами исчез свет.
Российский пропагандист Иван Утенков пожаловался на мощные взрывы в оккупированном Мариуполе. По его словам, защитники Украины наносят удары по объектам врага "чем-то новеньким".
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