Оккупанты активизировались на Харьковщине на фоне изменения погоды: в ВСУ показали, как уничтожают технику и личный состав противника. Видео

На Харьковщине из-за изменения погоды активность оккупантов возросла. В ответ украинские военные наносят удары по вражеской технике и личному составу.

Об этом рассказали в оперативном командовании "Север". Там показали, как бойцы 3 ОВМБР уничтожают оккупантов.

Чтобы нанести потери оккупантам, украинские военные применяют FPV-дроны и сбросы. В частности, пограничники уничтожили два автомобиля УАЗ "буханка" в районе Песчанки и еще одну "Ниву" вблизи Тополей.

В районах Двуречанского, Каменки и Красного Первого украинские силы нанесли удары по штурмовым группам россиян.

Напомним, в ночь на 17 апреля Силы специальных операций поразили логистическую базу засекреченного российского центра беспилотных технологий "Рубикон". Он расположен во временно оккупированном Мангуше в Донецкой области.

Также OBOZ.UA сообщал, Подразделение Lasar's Group Нацгвардии Украины в начале апреля провело успешную операцию в тылу российских войск на Луганщине. В результате ударов дронами было уничтожено несколько единиц важной техники.

