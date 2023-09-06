Оккупанты активно применяют химическое оружие против ВСУ: военный рассказал о новой тактике врага

Российские оккупационные войска активно применяют химическое оружие на передовой. Местами из-за таких действий врага украинским защитникам приходится отходить назад.

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Об этом в интервью сказал заместитель начальника разведки батальона "Волки Да Винчи" и один из его лидеров Сергей Филимонов (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца). Он также рассказал о новой тактике россиян по применению химического оружия.

Российские захватчики запускают в сторону украинских позиций сразу несколько дронов. Первый сбрасывает в блиндаж или окоп газ хлорпикрин, из-за которого наши бойцы начинают задыхаться и вынуждены покидать свое укрытие.

"Когда ты вылезаешь из блиндажа – они бросают гранаты, ВОГи сбрасывают. Если есть раненые или убитые – вы вынуждены делать эвакуацию. Когда вы делаете на позициях эвакуацию, то в этот момент они начинают делать "мясной штурм", – объяснил Филимонов.

Если захватчики преуспевают в своих штурмовых действиях, они занимают те же блиндажи ВСУ, которые перед этим забросали химикатами. А наши военные из-за этого бывают вынуждены отойти на 50-100 метров в другую сторону и снова рыть для себя окопы.

"Снова вкапываетесь, пока вы копаетесь – они снова стреляют дронами", – добавил боец.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российские оккупанты обстреляли химическими боеприпасами село Новоданиловка, что под Ореховом на Запорожье. Так военные РФ пытались остановить движение Вооруженных сил Украины.

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