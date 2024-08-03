Оккупанты атаковали Антоновку на Херсонщине: есть раненые

Российские оккупанты в субботу, 3 августа, из дрона атаковали Антоновку в Херсонской области. В результате этого пострадали две женщины.

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Об этом сообщил глава Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко. "Российские оккупанты после 10.00 с дрона атаковали Антоновку", – говорится в сообщении.

В результате удара две женщины, 50 и 74 лет, получили взрывные травмы. Старшая женщина также получила обломочное ранение, а 50-летняя – контузию и закрытую черепно-мозговую травму.

Пострадавших госпитализировали и оказывают необходимую медицинскую помощь. Во время атаки женщины находились во дворе.

Напомним, в пятницу, 2 августа, российские оккупанты обстреляли Херсон. Под удар с беспилотника попали находившиеся на улице люди: мужчина погиб, женщина пострадала.

Также утром 2 августа оккупанты дроном ударили по автобусу с людьми в Дергачевской общине Харьковской области. В результате атаки пострадали шесть человек, все – строители, один из раненых в тяжелом состоянии. В настоящее время на месте очередного теракта войск РФ работают правоохранители и экстренные службы.

1 августа россияне атаковали ударными дронами Николаевскую область. оккупанты попали в детский сад.