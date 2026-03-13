Оккупанты атаковали автобус на Харьковщине: погиб водитель, пострадали четыре человека. Фото

Российские войска 13 марта атаковали Харьковскую область. Вблизи села Новая Александровка они ударили по рейсовому автобусу сообщением Бурлук-Харьков.

В результате атаки погиб водитель автобуса, четверо пассажиров получили ранения. О последствиях террора врага рассказали в полиции Харьковской области.

Что известно

Сообщение об атаке российских войск по автобусу на Харьковщине в отделение полиции №1 поступило 13 марта. Удар враг нанес вблизи села Новая Александровка Великобурлукской громады.

На место сразу отправилась следственно-оперативная группа, взрывотехники и криминалисты полиции.

"В результате вражеской атаки повреждены частные домовладения и рейсовый автобус Бурлук-Харьков, в котором находилось 15 пассажиров.... От вражеского удара погиб 53-летний водитель автобуса. Получили ранения четыре гражданских человека. Среди пострадавших трое пассажирок автобуса в возрасте 44, 53 и 59 лет, а также местный житель 1953 года рождения", – отметили правоохранители.

Сейчас по факту очередного акта террора России против жителей Харьковщины открыто уголовное производство по ст. 438 (военные преступления) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, ночью россияне атаковали Балаклею на Харьковщине. Зафиксировано попадание в жилую застройку, повреждены частные дома.

Также Россия дронами и артиллерией била по Днепропетровской области. Известно о пострадавших, один из них находится в тяжелом состоянии.

А в Одесской области под российскими ударами снова оказалась портовая инфраструктура.

