Оккупанты атаковали Берислав, под удар попали супруги: пострадавших госпитализировали

Оккупанты 31 января в очередной раз атаковали Берислав, что находится в Херсонской области. На этот раз враг нанес удар по городу из беспилотника.

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Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин. Во время атаки пострадали супруги – мужчина 65 лет и женщина 62 лет.

Они ехали по городу на мотоцикле, когда оккупанты сбросили на них два взрывных устройства.

Пострадавших доставили в больницу с взрывными травмами и ранениями от обломков. В настоящее время врачи оценивают их состояние как удовлетворительное.

Ранее сообщалось, что во вторник вечером, 30 января, войска РФ атаковали Харьковщину дронами-камикадзе "Шахед". В областном центре раздавались взрывы, попадание в район жилой застройки. В результате атаки пострадали четыре человека – у них легкие ушибы и острая реакция на стресс.

Как сообщал OBOZ.UA, российские террористические войска во второй раз за день обстреляли Харьковский район. После 16 часов несколько взрывов раздалось в пригороде областного центра. А около 19 часов оккупанты нанесли удары по Золочевской и Малоданиловской общинам.

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