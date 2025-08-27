Оккупанты атаковали Чернигов: произошел пожар, есть пострадавшие. Фото

Днем 27 августа российская террористическая армия атаковала Чернигов дронами-камикадзе. В областном центре прогремело несколько взрыв.

Ранения получили две женщины. Об этом в Telegram сообщил начальник Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский.

Подробности обстрела

По информации местной власти, "Шахед" упал и взорвался в черте города около 12:00. Позже стало известно, что в результате удара дрона-камикадзе пожар начался на одном из предприятий города.

Кроме того, был зафиксирован взрыв в частном секторе. По предварительной информации, пострадали две женщины.

Напомним, 26 августа российские оккупанты атаковали Константиновку. На этот раз они снова нанесли удар FPV-дроном, в результате чего погибла женщина. Еще один гражданский человек получил ранения.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне, 26 августа, Россия ударила по многоэтажке в центре Херсона. В результате атаки в доме повреждено несколько квартир, две женщины получили ранения.

