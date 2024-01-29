Оккупанты атаковали Черниговщину: осколками посекло автомобиль, на котором люди ехали в больницу. Фото

На приграничье Черниговщины, в Новгород-Северской громаде, войска Российской Федерации атаковали гражданский автомобиль с людьми. Машину повредили осколки, но все четыре человека в салоне чудом уцелели.

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Об инциденте 29 января сообщила в Telegram пресс-служба Министерства внутренних дел. "Водитель и три пассажира ехали в больницу", – рассказали в ведомстве.

Люди услышали сильный взрыв и увидели вспышку. Вероятно, российские военные сбросили со своего дрона неизвестный взрывчатый предмет.

Национальная полиция отметила: ВАЗ-2107 утром в понедельник, 29 января, двигался из пограничного села в районный центр в больницу. Взрыв люди услышали в селе, у перекрестка дорог.

Пострадавших в результате инцидента, по предварительным данным правоохранителей, нет. Полиция задокументировала факты об атаке.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Сумской области российские оккупанты 27 января 2024 года открыли огонь по транспортному средству с гражданскими в Хотенской громаде. В результате вражеского обстрела погибли 54-летний водитель и его 68-летняя сестра.

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