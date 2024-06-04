Оккупанты атаковали Днепропетровщину, есть пострадавший

Российские войска днем 4 июня атаковали Днепропетровскую область. Взрыв раздался в Криворожском районе: там поврежден частный дом.

Пострадал гражданский мужчина. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

О вражеской атаке он заявил в 14:31.

"Снова ракетная атака на область. Под вражеский удар попало Криворожье. Пострадал 69-летний мужчина. Будет лечиться амбулаторно. Поврежден частный дом. Детали выясняем", – отметил Лысак.

Через несколько минут он сообщил, что силы ПВО в Криворожском районе сбили российский беспилотник.

"Спасибо защитникам за защиту!" – добавил Лысак.

Напомним, утром 4 июня стало известно, что оккупанты атаковали Днепр ракетами. Оба средства воздушного нападения удалось сбить. Однако в месте падения обломков вспыхнул пожар. Ранения получили гражданские жители города (по состоянию на 10 часов утра сообщалось по меньшей мере о 8 пострадавших), среди них – младенец.

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