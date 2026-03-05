Оккупанты атаковали Днепропетровщину, под ударом была инфраструктура: есть пострадавшие

В ночь на 5 марта оккупационная армия РФ атаковала Днепропетровскую область. Путинские войска били по четырем районам беспилотниками, артиллерией и авиабомбами.

Под массированной атакой был Кривой Рог. Об этом сообщили в Днепропетровской областной военной администрации.

Последствия ударов

По информации ОВА, в Кривом Роге после российской атаки возникли пожары. Повреждения зафиксированы на объектах инфраструктуры.

В населенном пункте Верховцево Каменского района повреждена транспортная инфраструктура. Ранены мужчины 38 и 45 лет, они будут лечиться дома.

В Синельниковском районе под ударом была Покровская громада. Там загорелся разрушенный частный дом. Еще два дома и пожарная часть повреждены.

На Никопольщине под вражеской атакой был районный центр и Покровская громада. В этом районе также зафиксированы разрушения гражданской инфраструктуры.

Председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что ночью враг совершил массированную атаку на город. В небе над областью было сбито 15 вражеских БПЛА, но были и попадания. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

Серьезно повреждены объекты инфраструктуры, возникли пожары. На места были направлены все оперативные службы. К 7:00 утра пожар был ликвидирован, продолжается ликвидация других последствий. Поврежден детский сад и дома частного сектора, обследование продолжается.

Напомним, российская оккупационная армия в ночь на 5 марта снова терроризировала Украину дроновыми атаками. Захватчики в очередной раз запустили десятки дронов-камикадзе типа Shahed. Силами противовоздушной обороны было уничтожено 136 БПЛА.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 5 марта российские войска атаковали побережье Белгород-Днестровского района Одесской области. В результате удара на территории базы отдыха возник пожар, который охватил несколько деревянных зданий.

