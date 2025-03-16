Оккупанты атаковали дронами два автомобиля на Сумщине: ранены мирные жители

Страна-агрессор продолжает травмировать и убивать мирных жителей Украины. В воскресенье, 16 марта, оккупанты дронами атаковали два гражданских автомобиля на Сумщине в разных громадах.

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Об этом сообщили в региональной прокуратуре. Там отметили, что во время атаки были ранены двое мирных жителей.

"Начато следствие. При процессуальном руководстве Сумской окружной прокуратуры проводится досудебное расследование по факту "Совершение военных преступлений" (ч. 1 ст. 438 УК Украины)", – говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, 16 марта 2025 года в течение дня оккупанты на территории Сумского района атаковали беспилотниками два транспортных средства.

В Миропольской громаде FPV-дрон попал в транспортное средство, развозившее хлеб. 48-летняя пассажирка получила ранения.

В Белопольской громаде беспилотник атаковал легковой автомобиль, ранен 31-летний водитель.

Отмечается, что прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями документируют последствия обстрела.

Напомним, что утром 16 марта российская террористическая армия в очередной раз обстреляла мирных жителей Херсонской области. Около 10:00 враг атаковал из БПЛА жителей Золотой Балки.

Накануне, 15 марта, в Чернигове "Шахеды" попали в жилые дома. Из одной из разрушенных квартир эвакуирована женщина, повреждены три автомобиля.

Утром, 16 марта, президент Украины Владимир Зеленский написал, что на фоне призывов США к прекращению огня Россия в течение уходящей недели сотни раз обстреляла украинские города и села. Под ударами оказались 11 регионов нашего государства. На них летели более тысячи ударных дронов, около 1400 КАБов и ракеты разных типов. Такие действия свидетельствуют о нежелании России завершать войну, поэтому мировое сообщество должно усилить давление на агрессора, чтобы принудить его к миру.

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