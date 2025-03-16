Россияне атаковали дронами гражданских жителей Херсонщины: есть погибшая и раненый. Фото

Утром 16 марта российская террористическая армия в очередной раз обстреляла мирных жителей Херсонской области. Около 10:00 враг атаковал с БПЛА жителей Золотой Балки.

Видео дня

Вследствие военного преступления ранения несовместимые с жизнью получила 67-летняя женщина. Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

По информации ОВА, путинские войска сбросили взрывчатку с дрона на женщину. Она получила ранения и умерла по дороге в больницу.

Также за медпомощью обратился 70-летний мужчина. У него диагностировали взрывную травму и ранение ног. Пострадавший находится под наблюдением медиков.

В Херсонской областной прокуратуре заявили, что прокуроры вместе со следователями продолжают документировать военные преступления, совершенные российскими военными. При процессуальном руководстве Бериславской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель человека (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Напомним, 15 марта российская террористическая армия обстреляла центральную часть села Богатырь в Волновахском районе. В результате вражеских ударов ранения получили трое мирных жителей.

Ранее сообщалось, что в ночь на 15 марта российская террористическая армия в очередной раз атаковала Одесскую область дронами-камикадзе. Вследствие обстрела на территории региона повреждена критическая инфраструктура. Также из-за действий врага пострадал жилой дом, магазин и автомобили.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 15 марта российские войска вновь нанесли авиаудар по Херсону. Вражеская авиабомба разрушила жилой дом. Под завалами спасатели обнаружили тело мужчины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!