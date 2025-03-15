В Одесской области во время ночного обстрела повредили критическую инфраструктуру, жилой дом и магазин: есть пострадавшие

В ночь на 15 марта российская террористическая армия в очередной раз атаковала Одесскую область дронами-камикадзе. Вследствие обстрела на территории региона повреждена критическая инфраструктура.

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Также из-за действий врага пострадал жилой дом, магазин и автомобили. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

Вследствие ночной атаки в Одесской области пострадал один человек, его госпитализировали. Для ликвидации последствий обстрела от ГСЧС привлекались 69 спасателей и 17 единиц техники, от добровольных пожарных команд – 9 человек личного состава и 3 единицы техники.

Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер уточнил, что ранения получила 61-летняя женщина. У нее выявили травмы лица обломками стекла в результате взрывной волны.

Также в ОВА отметили, что в результате атаки на Черноморск ранения получил 53-летний мужчина. Он госпитализирован в состоянии средней степени тяжести в медучреждение. Врачи оказывают раненым всю необходимую помощь.

В областном центре российские войска частично разрушили частный жилой дом и повредили легковой автомобиль. В пригороде Одессы в здании частного предприятия зафиксированы повреждения крыши, окон и дверей.

По состоянию на утро в Черноморске газо- водо- и теплоснабжение функционирует в штатном режиме. Также благодаря оперативной работе энергетиков возобновлено электроснабжение. Работы по ликвидации последствий российских атак продолжаются.

Одесская областная прокуратура начала досудебные расследования по фактам совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины). Правоохранители устанавливают полный перечень разрушений и повреждений. На местах событий прокуроры во содействии с другими правоохранителями документируют последствия вооруженной агрессии России.

Напомним, в ночь на 15 марта российские войска вновь нанесли авиаудар по Херсону. Вражеская авиабомба разрушила жилой дом. Под завалами спасатели обнаружили тело мужчины.

Ранее сообщалось, что в ночь на 15 марта россияне атаковали Чернигов ударными дронами. В городе зафиксировано попадание в девятиэтажку, дом подвергся разрушениям. Также в результате атаки горела автостоянка, повреждены частные дома.

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