В Донецкой области армия России обстреляла гражданское население из 'Града': трое раненых

Утром 15 марта российская террористическая армия обстреляла центральную часть села Богатырь в Волновахском районе. В результате вражеских ударов ранения получили трое мирных жителей.

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По предварительным данным, путинские террористы применили реактивные системы залпового огня "Град". Об этом сообщили в Донецкой областной прокуратуре.

По данным следствия, российские войска обстреляли центральную часть села около 10:00 утра. Вражеские снаряды попали по частному сектору, что привело к ранению гражданских. Окончательные последствия атаки по населенному пункту устанавливаются.

При процессуальном руководстве Волновахской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту совершения военного преступления (ч. 1 ст. 438 УК Украины). Прокуроры принимают все возможные и надлежащие меры по документированию военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил России.

По информации Донецкой областной военной администрации, в Волновахском районе также пострадала Комарская громада. В поселке Андреевка-Клевцово российские оккупанты атаковали церковь и частные дома. Всего за сутки россияне 22 раза обстреляли населенные пункты Донецкой области.

Напомним, в ночь на 15 марта российская террористическая армия в очередной раз атаковала Одесскую область дронами-камикадзе. Вследствие обстрела на территории региона повреждена критическая инфраструктура. Также из-за действий врага пострадал жилой дом, магазин и автомобили.

Ранее сообщалось, что в ночь на 15 марта россияне атаковали Чернигов ударными дронами. В городе зафиксировано попадание в девятиэтажку, дом подвергся разрушениям. Также в результате атаки горела автостоянка, повреждены частные дома.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 15 марта российские войска вновь нанесли авиаудар по Херсону. Вражеская авиабомба разрушила жилой дом. Под завалами спасатели обнаружили тело мужчины.

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