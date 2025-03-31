Оккупанты атаковали гражданское авто в Херсоне: пострадали три человека

В понедельник, 31 марта, армия страны-агрессорки России атаковала гражданский автомобиль в Херсоне, в результате чего пострадали три человека. Оккупанты сбросили взрывчатку с беспилотника.

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Об этом сообщили в Херсонской областной прокуратуре. Правоохранители начали досудебное расследование.

"Утром 31 марта российские военные в очередной раз атаковали мирных жителей – сбросили взрывчатку с дрона на гражданский автомобиль в Днепровском районе Херсона. В результате атаки пострадали три человека: 43-летняя женщина и двое мужчин, 44 и 61 года", – говорится в сообщении.

Самого старшего пострадавшего доставили в медицинское учреждение в тяжелом состоянии.

Под процессуальным руководством Херсонской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту совершения военного преступления (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Прокуроры совместно с полицейскими активно работают над фиксацией военных преступлений, совершенных российскими военнослужащими.

Напомним, 27 марта российская армия устроила массированный обстрел центральной части Херсона. Оккупанты атаковали областной центр по тяжелой артиллерии. В результате ударов погибли мужчина и женщина, есть пострадавшие. В городе частично исчезло электроснабжение, из-за чего временно было остановлено движение троллейбусов.

Как сообщал OBOZ.UA, 15 марта российская армия атаковала Херсонщину. Вражеский беспилотник со взрывчаткой попал во двор частного дома в поселке Степановка. В результате удара погибла женщина 1941 года рождения и ее собака.

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