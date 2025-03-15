В Херсонской области дрон со взрывчаткой попал во двор: женщина вместе с собакой погибли

Российская оккупационная армия продолжает терроризировать мирных жителей Херсонской области. Днем 15 марта путинские войска совершили очередное преступление – убили женщину в Степановке.

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Враг атаковал жилой дом беспилотником. Об этом в Telegram сообщил глава Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко.

По информации городской администрации, российские беспилотник со взрывчаткой попал во двор частного дома в поселке Степановка. Вследствие удара травмы, несовместимые с жизнью, получила женщина 1941 года рождения. Также россияне убили собаку.

В Херсонской областной прокуратуре заявили, что в момент взрыва 82-летняя женщина находилась на веранде частного дома.

При процессуальном руководстве Херсонской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту военного преступления, повлекшего гибель человека (ч. 2 ст. 438 УК Украины). Прокуроры вместе со следователями продолжают документировать военные преступления, совершенные военнослужащими из России.

Напомним, в ночь на 15 марта российская террористическая армия в очередной раз атаковала Одесскую область дронами-камикадзе. Вследствие обстрела на территории региона повреждена критическая инфраструктура. Также из-за действий врага пострадал жилой дом, магазин и автомобили.

Ранее сообщалось, что в ночь на 15 марта россияне атаковали Чернигов ударными дронами. В городе зафиксировано попадание в девятиэтажку, дом подвергся разрушениям. Также в результате атаки горела автостоянка, повреждены частные дома.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 15 марта российские войска вновь нанесли авиаудар по Херсону. Вражеская авиабомба разрушила жилой дом. Под завалами спасатели обнаружили тело мужчины.

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