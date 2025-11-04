Оккупанты атаковали Харьковскую область: произошли пожары, среди пострадавших – пожарные. Фото

В ночь на 4 ноября российские войска совершили очередную массированную атаку на Харьковщину. В результате ударов произошли масштабные пожары.

Также из-за действий оккупантов пострадали мирные жители и пожарные. Об этом сообщили глава Харьковской ОГА Олег Синегубов и ГСЧС.

Обстрелы Харьковщины

За прошедшие сутки под вражеским огнем оказались семь населенных пунктов области. Всего ранены шесть человек, среди них двое спасателей местной пожарной команды.

В селе Русская Лозовая Дергачевской громады травмирован 61-летний мужчина, а в Докучаевском Роганской громады — 73-летнюю женщину, 65-летнего и 39-летнего мужчин.

В Докучаевском зафиксировано три очага возгорания — горели два частных дома, газовая труба и объект гражданской инфраструктуры. Один из российских дронов попал в здание местной пожарной команды, повредив депо и технику. В Русской Лозовой также горел частный дом. Все возгорания удалось ликвидировать.

На местах работали спасатели, пиротехники, кинологи и пожарные местных подразделений. В Купянском районе разрушено несколько частных домов в поселке Купянск-Узловой, в Харьковском — повреждены жилые дома и хозяйственные постройки в селах Цуповка, Докучаевское и Русская Лозовая.

Враг атаковал регион различными типами вооружения: зафиксировано использование управляемой авиабомбы (КАБ), 11 дронов-камикадзе "Герань-2", одного FPV-дрона и еще 16 беспилотников, тип которых уточняется.

Также в Лозовском районе восстановлено электроснабжение, разрушенное из-за обстрелов, однако возможны временные отключения в случае перегрузки сетей.

В течение суток в области произошло 163 боевых столкновения.

На Южно-Слобожанском направлении враг шесть раз атаковал позиции украинских защитников вблизи Волчанска, Каменки и Бологовки. На Купянском направлении зафиксировано 14 попыток штурмов — все они были успешно отражены силами обороны Украины.

Наши защитники остановили штурмовые действия противника в районе населенного пункта Петропавловка и в направлении Песчаного, Новоосиново и Куриловки.

Напомним, в ночь на 4 ноября российская террористическая армия снова атаковала Одесскую область. Целью обстрела стала энергетическая и портовая инфраструктура региона. Для террора россияне применили десятки дронов-камикадзе.

Также в ночь на 4 ноября военные российской оккупационной армии атаковали Днепропетровскую область. В результате удара погибла женщина, еще 8 человек пострадали, среди них – двое детей.

Ранее сообщалось, что оккупационная армия в ночь на 4 ноября снова терроризировала Украину дроновыми атаками. Захватчики в очередной раз запустили десятки дронов-камикадзе типа Shahed, а также баллистические ракеты. Силами противовоздушной обороны было уничтожено 92 БПЛА.

Как сообщал OBOZ.UA, 2 ноября российские военные в очередной раз ударили по Днепропетровской области. Из-за обстрелов один человек погиб, среди пострадавших есть ребенок. Кроме того, в течение дня оккупанты атаковали Павлоград, Никополь, а также Покровскую, Мировскую и Марганецкую громады.

