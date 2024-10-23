Оккупанты атаковали Херсонщину, есть раненые

Российские оккупационные войска 23 октября продолжали обстреливать Херсонскую область. В результате вражеских атак пострадали по меньшей мере 3 человека.

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Об этом сообщили в Херсонской областной военной администрации. Около 11:00 российские войска обстреляли Инженерное.

В результате этой атаки 19-летняя девушка, находившаяся в здании, получила взрывную травму и обломочное ранение лица. Пострадавшую доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

Также во время обеденной атаки с помощью БпЛА россияне сбросили взрывчатку на Белозерку, ранив двух мужчин в возрасте 64 и 46 лет.

У них диагностировали взрывные травмы и обломочные ранения. Пострадавшие самостоятельно обратились в больницу, где им была оказана необходимая помощь.

Напомним, что российские военные 23 октября нанесли удар из артиллерии по Никополю Днепропетровской области. В результате обстрела три человека получили ранения, одну из раненых женщин госпитализировали.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на среду армия РФ атаковала Украину более чем 80 "Шахедами" и одной управляемой ракетой. Силы ПВО сбили 57 БПЛА. Еще 17 дронов были локационно потеряны, девять по состоянию на 9 утра оставались в воздушном пространстве Украины.