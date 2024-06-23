Оккупанты атаковали Никополь дронами-камикадзе: поврежден инфраструктурный объект. Фото

Российские войска продолжают атаковать Никополь на Днепропетровщине. Вечером 22 июня по городу оккупанты били из тяжелой артиллерии, утром 23 июня – атаковали дронами-камикадзе.

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Повреждения получили инфраструктурный объект, два грузовика и легковушка. Подробности сообщили глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак, председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук и начальник Никопольской районной военной администрации Евгений Евтушенко.

Лысак рассказал, что под обстрелом тяжелой артиллерии россиян город находился поздно вечером накануне. С самого утра атаки продолжились: на этот раз захватчики применили дроны-камикадзе.

По данным Лукашука, всего на Никополь во время утреннего удара враг направил пять FPV-дронов.

Жертв и раненых среди гражданских удалось избежать. А вот разрушения вследствие атаки в городе есть.

"Повреждены 2 грузовика и легковое авто, а также инфраструктурный объект. Какие еще последствия, сейчас уточняется", – отметил председатель Днепропетровского облсовета.

Руководитель Никопольской районной военной администрации Евтушенко добавил, что последствия могли быть более серьезными, однако благодаря боевой работе украинских воинов три из пяти запущенных захватчиками БПЛА были обезврежены.

"В течение дня прислушивайтесь к предупреждениям об опасности", – призвал он горожан.

Напомним, в ночь на 23 июня Россия атаковала Украину "Калибрами". В общей сложности захватчики запустили три таких крылатых ракеты. Пуски второй раз подряд осуществляли из акватории Азовского моря, которую оккупанты считают более безопасной для своих кораблей, чем Черное море.

Силы ПВО сбили два "Калибра", которыми атаковала Россия. Однако последствий на земле избежать не удалось. Так, в Киевской области обломки ракет повредили дома и АЗС.