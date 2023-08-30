Оккупанты атаковали объект инфраструктуры на Житомирщине, вспыхнул пожар

Утром 30 августа оккупанты атаковали один из объектов инфраструктуры Житомирской области дронами-камикадзе. В результате падения сбитого дрона возник пожар.

Видео дня

Об этом сообщает глава военной администрации Житомирской области Виталий Бунечко. Он отметил, что украинским силам ПВО удалось сбить часть воздушных целей врага.

В то же время обломки сбитого беспилотника частично повредили объект инфраструктуры и железнодорожное полотно. Как отметил глава области, очаги возгорания, возникшие в результате вражеской атаки были оперативно ликвидированы.

Место происшествия обследуется представителями правоохранительных органов.

К счастью, жертв и пострадавших в результате атаки нет. В настоящее время уточняется вся информация о масштабах повреждения объекта.

Напомним, что в ночь на 30 августа российские войска устроили новую атаку на Украину. Воздушная тревога была объявлена по всей стране. Около 5 утра стало известно о работе ПВО в Черкасской, Киевской и Киеве. В столице Украины в результате падения обломков ракет на предприятие есть погибшие и раненые.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на 30 августа Россия совершила мощную воздушную атаку на Киев, таких столица не испытывала с весны. Для удара по украинской столице враг применил беспилотники и ракеты с разных направлений.