Оккупанты атаковали Одесщину КАБами и реактивными дронами: повреждены многоэтажки, склады и критическая инфраструктура. Фото

Ночью 13 сентября российская террористическая армия массированно атаковала Одесскую область. Враг применил против мирного населения реактивные дроны и управляемые авиабомбы.

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В результате атаки повреждены многоэтажки и частные дома, склады, производственные здания, гаражи, автомобили жителей и объекты инфраструктуры. Об этом сообщили в ГСЧС и Национальной полиции.

Последствия атаки

По информации правоохранителей, враг в очередной раз нанес комбинированный удар по региону КАБами и реактивными беспилотными летательными аппаратами. В результате российского террора повреждены крыша, фасад, остекление и квартира многоэтажки, складские помещения, гаражи, автомобили, частные дома, объекты критической инфраструктуры.

В некоторых локациях возникли пожары. Предварительно, информация о погибших и пострадавших не поступала.

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Полицейские работают на местах событий: фиксируют последствия военного преступления России, собирают доказательства, опрашивают свидетелей, оказывают необходимую помощь и обеспечивают правопорядок. Также в полиции призвали не приближаться и не трогать неизвестные, подозрительные и опасные предметы. Обломки и части беспилотных летательных аппаратов или ракет, которые, как могут показаться, уже не представляют опасности, могут взорваться.

В областном управлении ГСЧС проинформировали, что на локациях, где возникли пожары, спасатели оперативно ликвидировали возгорание. От ГСЧС к ликвидации последствий вражеской атаки привлекалось более 100 пожарных.

Напомним, в ночь на 12 сентября российские оккупационные войска совершили очередную массированную атаку по территории Украины. Одной из мишеней путинской армии стала гостиница в Черноморске Одесской области.

Как сообщал OBOZ.UA, также ночью россияне нанесли удар по промышленному предприятию в Кривом Роге. По предварительным данным, один человек погиб, двое получили ранения.

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