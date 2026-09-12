Оккупанты ударили дроном по гостинице в Черноморске, 11 человек ранены: Зеленский рассказал об атаке. Фото и видео

В ночь на 12 сентября российские оккупационные войска совершили очередную массированную атаку по территории Украины. Одной из мишеней путинской армии стала гостиница в Черноморске Одесской области.

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В целом под ударом оказались десять областей. Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский.

Последствия террора

В Одесской области оккупанты атаковали дроном гостиницу в Черноморске, в результате чего ранения получили 11 человек, среди которых шестеро – маломобильные граждане. Также зафиксирован удар по локомотивному депо.

Трагические последствия зафиксированы и в других областях. По информации Зеленского, в Запорожской области в результате попадания БПЛА по жилым домам погибли два человека, еще шесть получили ранения. Также есть пострадавшие из-за атаки на местное предприятие.

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В Кривом Роге был ракетный удар по объекту критической инфраструктуры. Жертвами атаки стал один человек, трое получили ранения.

Кроме того, пострадавшие и разрушения зафиксированы в Киевской, Житомирской и Ровненской области.

Работа ПВО и призыв к международному сообществу

По словам Зеленского, с начала суток украинские защитники сбили уже более 200 воздушных целей, однако локализовать абсолютно все угрозы пока не удается.

Президент Украины выразил соболезнования родным и близким погибших и подчеркнул, что реакция мировых лидеров должна соответствовать масштабам российской эскалации. Президент поблагодарил партнеров, оказывающих помощь в предоставлении систем ПВО.

Напомним, в ночь на 12 сентября российские войска в третий раз за последний месяц атаковали "Запорожсталь" баллистическими ракетами. Четыре ракеты попали в производственную площадку предприятия, которое после предыдущих ударов 11 и 27 августа до сих пор не возобновило производство.

Как сообщал OBOZ.UA, также ночью россияне нанесли удар по промышленному предприятию в Кривом Роге. По предварительным данным, один человек погиб, двое получили ранения.

Кроме того, оккупанты нанесли удар дронами по частному сектору Запорожья. В результате удара погибли два человека.

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