Оккупанты атаковали Одесскую область: один из дронов попал в многоэтажку, есть последствия. Фото

В ночь на понедельник, 19 января, российская оккупационная армия снова нанесла удар по Одесской области. В результате атаки один беспилотник попал в многоэтажку.

Также известно о пострадавшем. Об этом сообщил начальник Одесской ОГА Олег Кипер.

Детали российской атаки

"Ночью российские террористы снова атаковали Одесскую область ударными беспилотниками... К сожалению, один человек пострадал", – написал чиновник.

Из-за вражеских обстрелов зафиксировано повреждение жилой, энергетической и газовой инфрастуктуры.

"В Одесском районе беспилотник попал в многоэтажный жилой дом. Повреждены две квартиры, фасад здания, остекление, частный транспорт, припаркованный рядом", – говорится в сообщении.

Поражениям подверглась и территория объекта критической инфраструктуры. На месте работают профильные службы, продолжаются работы по ликвидации последствий.

Дополняется...