Оккупанты атаковали Полтавщину: есть разрушение гражданской инфраструктуры, произошел пожар

Ночью 8 марта российская террористическая армия обстреляла Полтавскую область. Целью путинских захватчиков стала гражданская инфраструктура.

Видео дня

Для совершения военного преступления россияне применили БПЛА. Об этом сообщили в Полтавской областной военной администрации.

По информации ОВА, на территории региона вследствие ночной атаки зафиксированы разрушения гражданской инфраструктуры. Спасатели на месте теракта уже ликвидировали пожар.

В областной администрации уточнили, что обошлось без пострадавших.

"Сегодня враг ударил БпЛА по Полтавскому району. Есть разрушение гражданской инфраструктуры. На месте происшествия работали спасатели. Пожар ликвидирован. Предварительно пострадавших нет", - говорится в заявлении ОВА.

Напомним, российские оккупационные войска вечером в пятницу, 7 марта, нанесли три удара по жилому кварталу города Доброполье Донецкой области. В результате вражеского обстрела по меньшей мере 11 человек погибли и 30 ранены.

Ранее сообщалось, что Россия в ночь на 7 марта осуществила одну из самых масштабных ракетно-дроновых атак на Украину. Оккупанты на фоне приостановки помощи Украине Соединенными Штатами Америки стремятся подавить украинскую систему ПВО и истощить запасы ракет для систем, способных сбивать воздушные цели.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 8 марта российские войска атаковали Запорожье. Обломки одного из сбитых "Шахедов" упали на территории частного предприятия в облцентре.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!