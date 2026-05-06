Оккупанты атаковали село на Харьковщине: пострадали три человека

Днем 6 мая оккупационная армия России продолжила терроризировать мирного население в прифронтовых населенных пунктах. В Харьковской области путинские войска атаковали село Писаревка.

Вследствие военного преступления пострадали три человека. Об этом сообщили в Харьковской областной военной администрации.

Последствия террора

По информации областной власти, утром российские оккупанты нанесли удар по селу Писаревка в Богодуховском районе. Для удара по мирному населению россияне применили дроны-камикадзе.

Трое мирных жителей – мужчины 49 и 19 лет и 48-летняя женщина получили ранения разной степени тяжести. Медики оказывают им необходимую помощь.

Также после российской атаки поврежден частный дом и автомобиль.

Напомним, 6 мая российская оккупационная армия нанесла удары по центральной части города Сумы. Целью путинских террористов стало здание детского сада. В результате спасательной операции из-под завалов достали тело женщины.

Ранее сообщалось, что российские военные вечером 5 мая совершили очередное военное преступление – нанесли ракетный удар по Днепру. В результате атаки погибли и были ранены мирные жители, также в городе произошел пожар.

Как сообщал OBOZ.UA, российские террористы 5 мая, прямо перед началом "перемирия", атаковали КАБами Краматорск в Донецкой области. Известно, что в результате этого удара есть по меньшей мере пять погибших и 12 раненых.

