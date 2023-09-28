Оккупанты атаковали "Шахедами" Кировоградщину: есть попадания, на месте работают все службы
Государство-террорист Россия во время массированной воздушной атаки ночью 28 сентября направила дроны-камикадзе на Кировоградскую область. Защитники уничтожили часть "Шахедов", в то же время произошли прилеты.
К счастью, удары обошлись без жертв и разрушений гражданских объектов. Об этом сообщил глава областной военной администрации Андрей Райкович.
"Пережили чрезвычайно сложную ночь. Вражеская дроновая атака не обошла Кировоградщину. Часть "Шахедов" над областью уничтожена. Однако есть и попадания", – написал он.
По предварительным данным, эта вражеская атака обошлась без погибших, травмированных и повреждений гражданской инфраструктуры в области.
На месте происшествия работали все соответствующие службы. Информация о последствиях еще уточняется.
Глава ОВА поблагодарил славные Вооруженные силы Украины защиту.
"Вместе мы сильны! Украина победит!" – добавил он.
Напомним, что этой ночью защитники неба сбили 34 из 44 ударных БПЛА типа Shahed. На отлично силы ПВО отработали на Одесщине, где не зафиксировано попаданий, а из-за падения обломков горела только сухая трава.
Как сообщал OBOZREVATEL, в начале июня войска РФ нанесли удар по оперативному аэродрому возле Кропивницкого в Кировоградской области. В частности, туда попали две вражеские ракеты.
Позже оккупанты атаковали Кировоградщину "Шахедами". Прилет был по объекту инфраструктуры в Светловодске.
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