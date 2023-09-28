Оккупанты атаковали 'Шахедами' Кировоградщину: есть попадания, на месте работают все службы

Государство-террорист Россия во время массированной воздушной атаки ночью 28 сентября направила дроны-камикадзе на Кировоградскую область. Защитники уничтожили часть "Шахедов", в то же время произошли прилеты.

К счастью, удары обошлись без жертв и разрушений гражданских объектов. Об этом сообщил глава областной военной администрации Андрей Райкович.

"Пережили чрезвычайно сложную ночь. Вражеская дроновая атака не обошла Кировоградщину. Часть "Шахедов" над областью уничтожена. Однако есть и попадания", – написал он.

По предварительным данным, эта вражеская атака обошлась без погибших, травмированных и повреждений гражданской инфраструктуры в области.

На месте происшествия работали все соответствующие службы. Информация о последствиях еще уточняется.

Глава ОВА поблагодарил славные Вооруженные силы Украины защиту.

"Вместе мы сильны! Украина победит!" – добавил он.

Напомним, что этой ночью защитники неба сбили 34 из 44 ударных БПЛА типа Shahed. На отлично силы ПВО отработали на Одесщине, где не зафиксировано попаданий, а из-за падения обломков горела только сухая трава.

Видео дня

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале июня войска РФ нанесли удар по оперативному аэродрому возле Кропивницкого в Кировоградской области. В частности, туда попали две вражеские ракеты.

Позже оккупанты атаковали Кировоградщину "Шахедами". Прилет был по объекту инфраструктуры в Светловодске.

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