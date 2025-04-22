Оккупанты атаковали территорию больницы в Херсоне: пострадали шесть человек. Фото

Во вторник, 22 апреля, российские захватчики нанесли удар по территории больницы в Херсоне. В результате атаки шесть человек пострадали, поврежден транспорт.

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Об этом сообщает Херсонская областная прокуратура. Начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления.

По информации следствия, около 12.15 военные РФ сбросили взрывчатку с беспилотника на территорию городской больницы.

В результате детонации снаряда ранения разной тяжести получили четыре работника ритуальной службы и двое сотрудников учреждения. Кроме того, поврежден гражданский автомобиль и транспортное средство медицинской службы.

"При процессуальном руководстве Херсонской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления (ч. 1 ст. 438 УК Украины)", – говорится в сообщении.

Прокуроры совместно со следователями продолжают фиксировать военные преступления, совершенные российскими оккупантами.

Напомним, 16 апреля российская террористическая армия нанесла массированный удар по жилым кварталам Херсона. Противник применил управляемые авиационные бомбы и артиллерию. В результате вражеской атаки есть погибший и пострадавшие.

Как сообщал OBOZ.UA, 22 апреля российские войска устроили массированную дроновую атаку на Харьков. Взрывы раздавались в четырех районах города. В результате атаки есть пострадавшие.

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