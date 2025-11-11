Оккупанты атаковали Украину 119 БПЛА: силы ПВО сбили 53 цели

Российская оккупационная армия в ночь на 11 ноября снова терроризировала Украину дроновыми атаками. Захватчики в очередной раз запустили десятки дронов-камикадзе типа Shahed.

Силами противовоздушной обороны было уничтожено 53 БПЛА. Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Результат работы ПВО

В целом противник атаковал Украину 119 ударными дронами типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов. Россияне запускали БПЛА с разных направлений: Курск, Миллерово, Орел, Брянск – РФ, Гвардейское – ВОТ АР Крым, более 80 из них – "Шахеды".

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Основной акцент удара – прифронтовые территории Донецкой, Харьковской, Днепропетровской областей и Одесская область.

По предварительным данным, по состоянию на 09:30 противовоздушной обороной сбито/подавлено 53 вражеских БПЛА типа Shahed, "Гербера" и дрона других типов на севере, востоке и юге страны. Зафиксировано попадание 59 ударных БПЛА на 18 локациях, а также падение сбитых (обломки) на одной локации.

Последствия обстрелов

В Днепропетровской области враг атаковал беспилотниками Васильковскую громаду в Синельниковском районе. Вследствие обстрела возник пожар на территории частного предприятия. Спасатели уже ликвидировали возгорание. Ночью защитники неба уничтожили в области один БПЛА.

Также путинские войска ночью и утром терроризировали Никопольский район из артиллерии и РСЗО "Град". Повреждения зафиксированы в районном центре, погибших и пострадавших нет.

В Одесской области в результате обстрела возникли пожары на объектах энергетической инфраструктуры. Также вследствие вражеской атаки пострадал человек.

В областной администрации отметили, что, кроме энергетической, в Одесской области пострадала гражданская и транспортная инфраструктура. В результате ударов на нескольких объектах вспыхнули пожары, оперативно ликвидированные спасателями. Также повреждены депо "Укрзалізниці" и административные здания.

Напомним, 10 ноября военные российской оккупационной армии атаковали Харьковскую и Сумскую области. В результате обстрелов ранения получили четыре человека, также повреждены дома, линии электропередачи и автомобили.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина и США начали подготовку контракта на закупку 27 зенитных ракетных систем Patriot. С представителями правительства США и американских оборонных компаний продолжаются переговоры о расширении поставок систем противовоздушной обороны для усиления защиты украинского неба.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!