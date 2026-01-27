Оккупанты атаковали Украину 165 БПЛА: силы ПВО сбили 135 целей

Российская оккупационная армия в ночь на 27 января снова терроризировала Украину дроновыми атаками. Захватчики в очередной раз запустили десятки дронов-камикадзе типа Shahed.

Силами противовоздушной обороны было уничтожено 135 БПЛА. Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Результат работы ПВО

В целом противник атаковал Украину 165 ударными дронами типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов. Россияне запускали БПЛА с разных направлений: Курск, Орел, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск – РФ, Гвардейское, Чауда – ВОТ АР Крым, более 100 из них – "Шахеды".

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 135 вражеских БПЛА на севере, юге в центре и востоке страны. Зафиксировано попадание 24 ударных БПЛА на 14 локациях, а также падение сбитых (обломки) БПЛА на 9 локациях.

Последствия атак по областям

В Черкасской области ночь прошла с воздушными тревогами, как и в предыдущий день. По вражеским целям работали силы и средства ПВО, в небе надьрегоном обезвредили два российских БПЛА. К счастью, обошлось без последствий.

В Николаевской области в ночь на 27 января сбито/подавлено 10 ударных БпЛА типа "Shahed 131/136"/беспилотников-имитаторов разных типов.

В Днепропетровской области из-за вечернего удара беспилотником по криворожской девятиэтажке, к счастью, никто не пострадал. Пожар в квартире и на балконах спасатели потушили. Из поврежденного дома спасатели эвакуировали 15 человек.

Также путинская армия направила БПЛА на Лозоватскую громаду в Криворожском районе. В этом эпизоде обошлось без пострадавших.

Продолжались атаки в Никопольском районе. Там враг применил артиллерию и РСЗО "Град". Агрессор попал по Никополю и Марганцу.

Дроны противник также применил по Николаевской громаде Синельниковского района. В результате атаки поврежден частный дом, обошлось без погибших и раненых.

Новость дополняется…