Оккупанты атаковали Украину 136 БПЛА: силы ПВО сбили 127 целей

Российская оккупационная армия в ночь на 3 марта снова терроризировала Украину дроновыми атаками. Захватчики в очередной раз запустили десятки дронов-камикадзе типа Shahed.

Силами противовоздушной обороны было уничтожено 127 БПЛА. Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Результат работы ПВО

В целом противник атаковал Украину 136 ударными дронами типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов. Россияне запускали БПЛА с разных направлений: Курск, Приморско-Ахтарск – РФ, Гвардейское – ВОТ АР Крым, более 80 из них – "Шахеды".

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 127 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотников других типов на севере, юге и востоке страны. Зафиксировано попадание 5 ударных БпЛА на 3 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 3 локациях.

Ситуация по регионам

В небе над Днепропетровской областью силы противовоздушной обороны уничтожили ночью 13 ударных вражеских БПЛА. О последствиях обстрелов областная власть не сообщала.

В Полтавской обалсти утром 3 марта зафиксировано падение обломков вражеских БПлА. Четверо человек получили травмы средней тяжести. Им оказывается вся необходимая помощь. Повреждены близлежащие здания. Все службы работают на месте.

Напомним, 2 марта российские оккупанты нанесли удары по Криворожскому району. Российский дрон атаковал один из вагонов пригородного поезда, на месте вспыхнул пожар.

Как сообщал OBOZ.UA, утром 2 марта оккупанты совершили серию атак по трем районам Днепропетровской области. В результате обстрелов погиб один человек, также известно о разрушениях гражданской инфраструктуры и жилья. Также под ударом оказался Краматорск. Взрывы прогремели в городе, в результате чего есть погибшие. Местные власти и правоохранители устанавливают последствия атаки.

