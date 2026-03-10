Оккупанты атаковали Украину 137 БПЛА: силы ПВО сбили 122 цели

Российская оккупационная армия в ночь на 10 марта снова терроризировала Украину дроновыми атаками. Захватчики в очередной раз запустили десятки дронов-камикадзе типа Shahed.

Видео дня

Силами противовоздушной обороны было уничтожено 122 БПЛА. Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Результат работы ПВО

В целом противник атаковал Украину 137 ударными дронами типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов. Россияне запускали БПЛА с разных направлений: Брянск, Орел, Курск, Миллерово, Шаталово, Приморско-Ахтарск – РФ, Гвардейское – ВОТ Крыма, более 80 из них – "Шахеды".

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 122 вражеских БПЛА.

Зафиксировано попадание 12 ударных БпЛА на 10 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 10 локациях.

Последствия по регионам

Оккупационная армия РФ в очередной раз обстреляла Харьков. С помощью БПЛА захватчики ударили по Холодногорскому району. В результате обстрела ранения получили четверо мирных жителей. Накануне удара по Холодногорскому району российские террористы атаковали жилые кварталы в Индустриальном районе Харькова. Вечером 9 марта вследствие атаки беспилотников ранения также получили четверо человек, из которых один ребенок.

Напомним, 9 марта войска РФ атаковали Днепр дронами-камикадзе типа "Шахед". В городе прогремела серия взрывов, известно о 10 пострадавших.

Как сообщал OBOZ.UA, в Харькове завершили аварийно-спасательные работы на месте российского ракетного удара по жилому дому, который произошел ночью 7 марта. Под завалами многоэтажки спасатели обнаружили десять погибших, среди них – двое детей.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!