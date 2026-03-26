Оккупанты атаковали Украину 153 БПЛА: силы ПВО сбили 130 целей

Российская оккупационная армия в ночь на 26 марта снова терроризировала Украину дроновыми атаками. Захватчики в очередной раз запустили десятки дронов-камикадзе типа Shahed.

Силами противовоздушной обороны было уничтожено 130 БПЛА. Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Результат работы ПВО

В целом противник атаковал Украину 153 ударными дронами типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов. Россияне запускали БПЛА с разных направлений: Брянск, Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск – РФ, Гвардейское, Чауда – ВОТ АР Крым, более 100 из них – "Шахеды".

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 130 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 16 ударных БПЛА на 11 локациях, а также падение сбитых (обломки) на пяти локациях.

Последствия в регионах

Российские оккупанты ночью атаковали южную часть Одесской области. Целью путинских террористов стали объекты портовой и энергетической инфраструктуры. Вследствие обстрела зафиксированы разрушения.

Утром враг нанес удар по Кривому Рогу. В результате атаки был поврежден объект инфраструктуры. Предварительно, никто не пострадал, последствия выясняются.

Напомним, украинская противовоздушная оборона отразила самую масштабную дневную атаку с начала полномасштабной войны, уничтожив более 94% воздушных целей. Несмотря на рекордное количество дронов и ракет, силы ПВО смогли эффективно нейтрализовать удар.

Как сообщал OBOZ.UA, 25 марта оккупационная армия России нанесла удары по Харькову дронами-камикадзе. Целью путинских террористов снова стали жилые кварталы областного центра.

