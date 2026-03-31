Оккупанты атаковали Украину 289 БПЛА: силы ПВО сбили 267 целей

Российская оккупационная армия в ночь на 31 марта снова терроризировала Украину дроновыми атаками. Захватчики в очередной раз запустили сотни дронов-камикадзе типа Shahed.

Силами противовоздушной обороны было уничтожено 267 БПЛА. Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Результат работы ПВО

В целом противник атаковал Украину 289 ударными дронами типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов. Россияне запускали БПЛА с разных направлений: Орел, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск – РФ, Гвардейское – ВОТ АР Крым, более 200 из них – "Шахеды".

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 267 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов.

Зафиксировано попадание 20 ударных БПЛА на 11 локациях, а также падение сбитых (обломки) на шести локациях.

Последствия по регионам

В Днепропетровской области враг более 30 раз атаковал три района беспилотниками и артиллерией. В Криворожском районе загорелась пятиэтажка, еще три многоквартирных дома повреждены. Пострадали мужчины 23 и 55 лет.

На Никопольщине под ударом были сам Никополь, Красногригорьевская, Марганецкая и Покровская громады. Повреждены предприятия, многоквартирные и частные дома, магазины. Уничтожено хозяйственное сооружение.

Под утро 31 марта российская оккупационная армия атаковала Одессу беспилотниками. В городе раздавались взрывы. В результате удара повреждена многоэтажка также известно об одном пострадавшем.

Как сообщал OBOZ.UA, российские оккупационные войска вечером 30 марта атаковали Полтавский район ударными дронами. В результате падения обломков погиб один человек, еще четверо получили травмы, среди них ребенок.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!