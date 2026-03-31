Россия атаковала Полтавщину дронами: один человек погиб, среди травмированных есть ребенок

Российские оккупационные войска вечером 30 марта атаковали Полтавский район ударными дронами. В результате падения обломков погиб один человек, еще трое получили травмы, среди них ребенок.

О последствиях атаки сообщил председатель Полтавской областной военной администрации Виталий Дякивнич в Telegram. Он отметил, что во время воздушной тревоги работали силы противовоздушной обороны и призвал жителей оставаться в укрытиях.

"По уточненной информации, по состоянию на 00:30, к сожалению один человек погиб. Травмированы три человека. Двух – госпитализировали, в частности – одиннадцатилетнего мальчика", – сообщил он.

Сначала власти сообщали о падении обломков вражеского беспилотника в Полтавском районе и повреждении многоквартирного дома. Информация о пострадавших уточнялась, и уже позже стало известно о погибшем и нескольких травмированных.

В момент атаки в области работала ПВО."В Полтавском районе работает ПВО. До отбоя оставайтесь в укрытиях!" – писал Дякивнич около 22:50.

Детали обстрела

Самые тяжелые последствия зафиксировали после полуночи. Один человек погиб в результате падения обломков, еще трое получили ранения различной степени тяжести. Двух пострадавших госпитализировали, среди них ребенок 11 лет.

Поврежден многоквартирный жилой дом. Данные о разрушениях и состоянии пострадавших продолжают уточнять. На месте работают экстренные службы, которые ликвидируют последствия атаки и обследуют территорию.

Помощь пострадавшим

В Полтавском городском совете подтвердили гибель человека и наличие раненых в результате атаки. "К сожалению, вражеский обстрел унес жизнь. Есть травмированные, среди них ребенок. Всем оказывается необходимая помощь", – сообщила секретарь горсовета Екатерина Ямщикова.

В городе зафиксированы значительные разрушения жилой инфраструктуры. Повреждены многоквартирные дома, в части квартир сильно повреждены или полностью разрушены перекрытия. Также выбиты сотни окон, повреждены частные автомобили.

Городские службы работают на месте. Развернут оперативный штаб, организована выдача материального резерва для пострадавших.

Жителей, чье имущество получило повреждения или нуждающихся в помощи, просят обращаться в городскую оперативную службу по телефонам: 1580, 0671581580, 0662865887.

В случае обнаружения подозрительных или неизвестных предметов призывают не приближаться к ним и не прикасаться. О таких находках следует немедленно сообщать в полицию или спасателей.

