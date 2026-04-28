Оккупанты атаковали Украину 123 БПЛА: силы ПВО сбили 95 целей

Российская оккупационная армия в ночь на 28 апреля снова терроризировала Украину дроновыми атаками. Захватчики в очередной раз запустили десятки дронов-камикадзе типа Shahed.

Силами противовоздушной обороны было уничтожено 95 БПЛА. Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Результат работы ПВО

В целом противник атаковал Украину 123 ударными дронами типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов направлений: Курск, Орел, Шаталово, Миллерово, Приморско-Ахтарск – РФ, Гвардейское – ВОТ АР Крым, более 80 из них – "Шахеды".

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 95 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 19 ударных БПЛА на 16 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 4 локациях.

Последствия в регионах

Утром российские войска атаковали Запорожье. В результате вражеского обстрела ранения получили двое мужчин 40 и 45 лет. Оба находятся в состоянии средней тяжести. Им оказывают необходимую медицинскую помощь.

В Днепропетровской области враг около 30 раз атаковал два района беспилотниками и артиллерией. На Никопольщине захватчики ударили по Никополю, Марганецкой, Мировской, Покровской и Красногригоревской громадах. Повреждены частные дома и хозяйственная постройка. Ранения получил мужчина, его госпитализировали в состоянии средней тяжести.

В Криворожском районе под ударом были Кривой Рог и Зеленодольская громада. Возник пожар, изуродованные инфраструктура, частные дома и грузовик.

Город Николаев враг атаковал дронами типа Shahed. После атаки в больницу обратился 60-летний мужчина. Он получил легкие ранения и будет лечиться амбулаторно. Кроме того, повреждены окна трех квартир в нескольких многоквартирных домах и автомобиль.

За прошедшие сутки в Николаевской области было сбито/подавлено семь ударных БПЛА типа Shahed 131/136 и беспилотников-имитаторов разных типов.

Ранее сообщалось, что на сегодняшний день зенитные ракетные комплексы Patriot работают в Украине в условиях ограниченных запасов ракет. Дефицит перехватчиков особенно остро ощущается после зимних массированных атак, когда враг запустил по нашей стране сотни баллистических целей.

Как сообщал OBOZ.UA, после полуночи 27 апреля войска Российской Федерации начали дроновую атаку на Одессу, которая длилась около двух часов. Есть пострадавшие, это по меньшей мере 14 мирных жителей, а также разрушения.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что страна-агрессор прибегла к массированным ударам по инфраструктуре на фоне неудач на поле боя. Кроме того, Россия пытается давить на Украину путем информационных кампаний.

