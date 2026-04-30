Оккупанты атаковали Украину 206 БПЛА и ракетой: силы ПВО сбили 172 цели

Российская оккупационная армия в ночь на 30 апреля снова терроризировала Украину дроновыми атаками. Захватчики в очередной раз запустили более двух сотен дронов-камикадзе типа Shahed.

Силами противовоздушной обороны было уничтожено 172 БПЛА. Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Результат работы ПВО

В целом противник атаковал Украину 206 ударными дронами типа Shahed (в т.ч. реактивными), Гербера, Италмас и беспилотниками других типов по направлениям: Курск, Брянск, Шаталово, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск – РФ, ВОТ Гвардейское – ВОТ АР Крым, более 140 из них – "Шахеды".

Кроме того, российские оккупанты запустили баллстическую ракету "Искандер-М" с территории Ростовской области.

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 172 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге, западе и востоке страны.

Зафиксировано попадание баллистической ракеты и 32 ударных БПЛА на 22 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 9 локациях.

Последствия в регионах

В Харьковской области российские войска атаковали беспилотниками частный дом. Ночью 30 апреля вражеские БПЛА ударили по поселку Великий Бурлук Купянского района, вследствие чего начался пожар.

В результате взрывов пострадала 62-летняя женщина. К ликвидации последствий обстрела привлекались оперативное подразделение ГСЧС, медицинский расчет и офицер-спасатель.

Около полуночи оккупанты атаковали Одессу беспилотниками. В результате атаки повреждены жилые дома и гражданская инфраструктура. В городской администрации уточнили, что больше всего последствий зафиксировано в Приморском районе, там повреждены многоэтажки и пятиэтажный жилой дом: на верхних этажах и крыше возникли масштабные пожары, которые спасателям удалось локализовать.

Пострадали 16 человек , среди них – 17-летний юноша. Два человека находятся в реанимации в тяжелом состоянии, медики борются за их жизнь. Один человек госпитализирован в травматологическое отделение. Другим пострадавшим была оказана необходимая помощь на месте.

В Николаевской области под ударом была энергетическая и транспортная инфраструктура. Произошли отключение электроэнергии в части населённых пунктов Николаевского и Баштанского районов. Энергетики продолжают работать над восстановлением электроснабжения.

В результате атаки и падения обломков в Николаевском районе пострадали пять человек. В Николаеве был госпитализирован 49-летний в состоянии средней тяжести. Еще троим мужчинам в возрасте 18, 45 и 47 лет медицинскую помощь оказали на месте. В Куцурубской громаде был ранен 69-летний мужчина. Ему предоставили помощь на месте, от госпитализации он отказался.

На Днепропетровщине враг активно терроризировал Никопольский район. Оккупанты били дронами по Никополю, Красногригоревской, Марганецкой и Покровской сельской громадах.

Вследствие обстрелов произошел пожар, повреждены два частных дома, АЗС, здание и инфраструктурные объекты. К счастью, во всех эпизодах обошлось без пострадавших.

Напомним, российская оккупационная армия нанесла удары по Кривому Рогу. В результате обстрела в районном центре погиб мужчина. Также среди мирных жителей есть пострадавшие.

Как сообщал OBOZ.UA, российские военные нанесли удары КАБами и беспилотниками по Сумской области. Под атакой оказалась Ямпольская община. В результате террористических действий РФ пострадали четыре человека.

