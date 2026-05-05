Оккупанты запустили по Украине 11 ракет "Искандер" и 164 БПЛА: силы ПВО сбили 150 целей

Российская оккупационная армия в ночь на 5 мая снова терроризировала Украину дроновыми атаками. Захватчики в очередной раз запустили баллистические ракеты и десятки дронов-камикадзе типа Shahed.

Силами противовоздушной обороны было уничтожено 150 целей. Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Результат работы ПВО

В целом противник атаковал Украину 164 ударными дронами типа Shahed (в т.ч. реактивными), Гербера, Италмас и дронами-имитаторами типа "Пародия" по направлениям Брянск, Курск, Шаталово, Орел, Приморско-Ахтарск, Миллерово – РФ, Гвардейское – ВОТ АР Крым.

Также враг атаковал 11 баллистическими ракетами Искандер-М из Ростовской, Воронежской и Брянской областей.

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09.00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 1 баллистическую ракету и 149 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронамов-имитаторов "Пародия" на севере, юге, востоке и в центре страны.

Зафиксировано попадание 8 баллистических ракет и 14 ударных БПЛА на 14 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 10 локациях. Две вражеские баллистические ракеты не добились целей, информация уточняется.

Последствия в регионах

Российские оккупанты массированно атаковали Полтавскую область ракетами и дронами. Вследствие вражеского обстрела погибли четыре человека. Десятки человек получили травмы разной степени тяжести.

По информации главы МВД, враг атаковал объект газодобычи в Полтавской области. Когда на место прибыли отряды ГСЧС и начали ликвидацию масштабного пожара, противник ударил ракетой, вследствие чего погибли спасатели Виктор Кузьменко и Дмитрий Скриль.

Утром 5 мая российская оккупационная армия нанесла массированный удар по Харькову. Вследствие обстрела пострадали мирные жители.

Захватчики ударили по областному центру баллистическими ракетами и дронами-камикадзе. Повреждения зафиксированы сразу в нескольких районах областного центра.

В Днепропетровской области два человека получили ранения. Враг более 20 раз атаковал пять районов области ракетой, авиабомбой, артиллерией и беспилотниками.

В областном центре кроме жилой застройки есть повреждения на территории предприятия.

В Самаровском районе повреждены агропредприятие, заправка, инфраструктура, частные дома.

На Никопольщине повреждены лицей, автомобили и частный дом, ранение получил один человек. В Кривом Роге из-за утренней атаки изуродована инфраструктура.

Также российские захватчики атаковали Киевскую область ударными дронами. В Броварах есть пострадавшие, повреждения получила инфраструктура. В городе повреждено остекление квартиры, фасад многоэтажного дома и автомобиль.

Из-за атаки РФ пострадали 34-летняя женщина и мужчина 37 лет. Женщина получила ранение руки осколками стекла. У мужчины – резаная рана пятки. Еще один человек пострадал в Вышгородском районе.

