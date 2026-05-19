Оккупанты атаковали Украину 209 БПЛА: силы ПВО сбили 180 целей

Алексей Лютиков
War
4 минуты
378
Отражение воздушной атаки РФ

Российская оккупационная армия в ночь на 19 мая снова терроризировала Украину дроновыми атаками. Захватчики в очередной раз запустили десятки дронов-камикадзе типа Shahed.

Силами противовоздушной обороны было уничтожено 180 БПЛА. Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Результат работы ПВО

В целом противник атаковал Украину 209 ударными дронами типа Shahed (в т.ч. реактивными), Гербера, Италмас и дронами-имитаторами типа "Пародия" по направлениям: Орел, Курск, Брянск, Миллерово, Шаталово, Приморско-Ахтарск – РФ, ВОТ Донецкой области, Гвардейское – ВОТ Крыма.

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 180 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас, дроны-имитаторы типа "Пародия" на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 27 ударных БПЛА на 15 локациях, а также падение обломков на 5 локациях.

Последствия в регионах

Утром 19 мая оккупационная армия России нанесла удары по Новобаварскому району Харькова. Целью путинских террористов стали частные дома. Вследствие атаки пострадали мирные жители, под завалами могут быть люди.

В Черниговской области спасатели ликвидировали пожары, вызванные российскими обстрелами

В Городнянской территориальной громаде пожарные потушили пожар в неэксплуатированном здании. Кроме того, в поселке Репки спасатели оперативно ликвидировали возгорание грузового автомобиля. К счастью, обошлось без пострадавших.

В ночь на 19 мая российская армия нанесла удары по Днепропетровской области. Под обстрелами оказались три областных района. В результате атаки ранения получили два человека.

В Одесской области враг снова массированно атаковал южную часть региона ударными беспилотниками. В Измаильском районе БПЛА попал в здание склада, повредив кровлю и окна. Возник пожар, который оперативно ликвидировали спасатели. К счастью, пострадавших нет.

В Киевской области под ударом были мирные города и села, гражданские объекты и дома. По информации ОВА, последствия вражеской атаки зафиксированы в Броварском районе.

Обломками сбитой цели незначительно поврежден технический балкон многоэтажки и два легковых автомобиля в Броварах. К счастью, пострадавших нет. На местах работают все оперативные службы.

Напомним, 18 мая страна-агрессор Россия ударила по объектам "Нафтогаза" в Днепропетровской области. Враг нанес удар тремя баллистическими ракетами, есть повреждения и разрушения.

Как сообщал OBOZ.UA, 17 мая российские оккупанты снова атаковали общественный транспорт в Херсонской области. Захватчики ударили по автобусу неподалеку Надднепрянского.

