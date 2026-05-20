Под прицелом НПЗ: в российском Кстово прогремели взрывы, вспыхнул пожар. Фото и видео

Утром 20 мая в Кстово Нижегородской области РФ прозвучали взрывы. После них россияне увидели дым.

Видео дня

Местные жители утверждают, что атакован местный нефтеперерабатывающий завод. Об этом пишет Telegram-канал Exilenova+.

Что известно

В Exilenova+ опубликовали кадры из Кстово. На них виден поднимающийся на горизонте дым: его россияне наблюдают после утренних взрывов.

"Кстово, Нижегородская область, местные сообщают о атаке на НПЗ", – отметили в Exilenova+.

Впоследствии в канале констатировали: "есть контакт на земле", показав кадры, свидетельствующие о пожаре на месте попадания

"Горит НПЗ", – констатировали в Exilenova+ в 07:01.

НПЗ "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий Российской Федерации. Он способен перерабатывать до 17 млн тонн нефти в год. Это делает его четвертым по объемам переработки во всей России и вторым – среди НПЗ, принадлежащих "Лукойлу".

Предприятие обеспечивало около 10–11% всего производства автомобильного бензина в России. Также НПЗ покрывал около 30% потребностей Москвы и Московской области в топливе.

Но главное – завод производит бензин, дизельное и авиационное горючее для обеспечения нужд российских оккупационных войск. И именно поэтому начала полномасштабного вторжения РФ в Украину объект стал стратегической целью – из-за его критической роли в экономике и снабжении армии.

Прилетало на НПЗ в Кстово далеко не единожды. Некоторые удары были достаточно успешными. К примеру, вследствие атаки 16 октября 2025 года там была поражена установка Л-24/300. Она осуществляет гидроочистку 24 тонн сырья в час, соответственно – до 300 тысяч тонн в год.

А после удара 5 апреля этого года завод приостанавливал работу минимум до конца месяца.

В последний раз до сегодняшнего дня НПЗ в Кстово был атакован 8 мая, тогда на территории предприятия фиксировался пожар.

Как сообщал OBOZ.UA, 17 мая Силы обороны провели самая масштабную атаку БпЛА на Москву и область. Тогда было поражено много целей, в частности – Московский НПЗ.

Спустя два дня стало известно: Московский НПЗ остановил работу после атаки. Якобы – не из-за разрушений, а из соображений безопасности.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!