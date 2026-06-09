Оккупанты атаковали Украину двумя ракетами и 166 БПЛА: силы ПВО сбили 146 целей

Российская оккупационная армия в ночь на 9 июня снова терроризировала Украину дроновыми атаками. Захватчики в очередной раз запустили ракеты и десятки дронов-камикадзе типа Shahed.

Видео дня

Силами противовоздушной обороны было уничтожено 146 БПЛА. Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Результат работы ПВО

В целом противник атаковал двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из Воронежской области, и 166 ударными БПЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), Гербера, Италмас, баражирующими боеприпасами "Бандероль" и дронами-имитаторами типа "Пародияск" Приморско-Ахтарск, Миллерово – РФ, ВОТ Донецк, Гвардейское – ВОТ АР Крым.

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 146 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов.

Главные истории дня

Зафиксировано попадание двух управляемых авиационных ракет и 17 ударных БПЛА на 18 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 8 локациях.

Последствия в регионах

На Днепропетровщине три человека пострадали вследствие российских ударов. Почти 20 раз враг атаковал три района области беспилотниками.

На Никопольщине под ударом были Никополь, Красногригорьевская, Марганецкая и Покровская громады. Повреждены инфраструктура, многоэтажные и частные дома, аптека, кафе, хозяйственная постройка, автомобили. Пострадали два человека. Мужчина 42 лет госпитализирован в состоянии средней тяжести, 43-летний раненый будет лечиться амбулаторно.

На Синельниковщине страдали Николаевская и Петропавловская громады. Горели частный дом и гараж. Поврежден пожарный автомобиль.

В Троицкой громаде Павлоградского района уничтожены частный дом и хозяйственное сооружение. Еще один дом изуродован. Пострадала 63-летняя женщина. Лечится амбулаторно.

Напомним, в ночь на вторник, 9 июня, страна-агрессор РФ устроила массированную дроновую атаку на Харьков. В городе прогремела серия взрывов, в результате обстрела есть 15 пострадавших.

Как сообщал OBOZ.UA, 8 июня российская оккупационная армия обстреляла Черниговскую область. Агрессор повредил объект энергетики, из-за чего свет исчез более чем в 48 тысячах абонентов.

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