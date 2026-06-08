Россия атаковала энергообъект на Черниговщине: обесточены более 48 тысяч абонентов

Вечером 8 июня российская оккупационная армия обстреляла Черниговскую область. Агрессор повредил объект энергетики, из-за чего свет исчез у более 48 тысяч абонентов.

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АО "Черниговоблэнерго" подтвердило удар противника. В своем Telegram-канале областной оператор системы распределения отметил, что энергетики по состоянию на 20:00 понедельника уже начали работы, чтобы восстановить электроснабжение.

"В результате вражеской атаки на энергообъект в Корюковском районе обесточены более 48 тысяч абонентов в Корюковском и Новгород-Северском районах", – сообщила пресс-служба.

По состоянию на 21:30 в "Черниговоблэнерго" заявили, что в Корюковском районе из-за обстрела было обесточено более 7 тысяч домохозяйств.

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Как писал OBOZ.UA:

– Утром 8 июня российские войска атаковали Конотоп на Сумщине. В результате разрушениям подверглись частный дом и многоэтажка, город был частично обесточен.

– 6 июня в Ворожбянской громаде Сумской области из-за удара вражеского FPV-дрона погиб 48-летний предприниматель Дмитрий Воропай. Жизнь мужчины оборвалась в собственном дворе.

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