Оккупанты атаковали Украину 112 БПЛА: силы ПВО сбили 87 целей
Российская оккупационная армия в ночь на 9 октября снова терроризировала Украину дроновыми атаками. Захватчики в очередной раз запустили десятки дронов-камикадзе типа Shahed.
Силами противовоздушной обороны было уничтожено 87 БПЛА. Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.
Результат работы ПВО
В целом противник атаковал Украину 112 ударными дронами типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов. Россияне запускали БПЛА с разных направлений: Брянск, Орел, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск – РФ, Чауда – ВОТ Крыма, более 70 из них – "Шахеды".
Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 09.00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 87 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.
Зафиксировано попадание 22 ударных БПЛА на 12 локациях. По состоянию на 9 утра 9 октября в воздушном пространстве еще было несколько вражеских дронов.
В Днепропетровской области ночью и утром агрессор бил по Никополю. Враг направлял на город FPV-дроны и атаковал артиллерией. Вечером 8 октября Покровскую громаду Синельниковского района российская армия атаковала беспилотником. Повреждены частный дом и газопровод, обошлось без погибших и пострадавших.
Напомним, в результате ночной атаки российских беспилотников в Одесской области вспыхнули несколько масштабных пожаров. Повреждены жилые дома, автозаправка и объекты портовой инфраструктуры, есть пострадавшие.
Как сообщал OBOZ.UA, в Сумской области российские оккупанты продолжают целенаправленно атаковать гражданскую инфраструктуру. В одном из сел Краснопольской громады путинские войска дроном ударили по жилому дому. В результате атаки пострадала семья, в том числе 4-летний ребенок.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!