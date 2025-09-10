Россия запустила по Украине сотни дронов и десятки ракет, восемь БПЛА вторглись в Польшу: в Воздушных силах сообщили, сколько целей сбито

Российская оккупационная армия продолжила терроризировать Украину атаками. В ночь на 10 сентября и под утро захватчики в очередной раз запустили сотни дронов-камикадзе и ракеты.

Силами противовоздушной обороны было уничтожено 413 целей. По меньшей мере, восемь вражеских БПЛА вышли за пределы государственной границы Украины в направлении Республики Польша. Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

В общем при ударе радиотехническими войсками Воздушных сил обнаружено и осуществлено сопровождение 458 средств воздушного нападения: 415 ударных БПЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов различных типов, а также 42 крылатых/авиационных ракет Х-101/Калибр/Х-59(69) из Саратовской области РФ и акватории Черного моря. Также россияне запустили одну баллистическую ракету Искандер-М/KN-23 из Воронежской области.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 413 воздушных целей:

– 386 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов;

– 27 крылатых/авиационных ракет Х-101/Калибр/Х-59(69).

Предварительно зафиксировано попадание 16 ракет и 21 ударного БПЛА на 17 локациях.

В Хмельницкой области вследствие вражеской атаки пострадали три человека. В результате обстрела поврежден целый ряд гражданских объектов. Врагом разрушена швейная фабрика, повреждена автозаправка, транспорт, выбиты окна в окрестных домах.

Также российская оккупационная армия нанесла комбинированный удар по территории Житомирской области. Как и в других регионах нашей страны здесь целью путинских террористов стали гражданские объекты. Вследствие атаки погиб человек, еще один получил ранения.

Над Буковиной ночью был зафиксирован один вражеский беспилотник. Его оперативно обезвредили силы ПВО. К счастью, жертв, пострадавших и разрушений нет.

В Волынской области зафиксировали несколько десятков вражеских БПЛА. В результате атаки произошло возгорание на одном из производственных помещений. Все соответствующие службы работают на местах падения обломков, чтобы убедиться, что территория безопасна.

В Киевской области работали силы ПВО, есть сбитые вражески цели. Попаданий в объекты критической инфраструктуры не допущено. В результате атаки в Вышгородском районе повреждена крыша частного дома и автомобиль. Ночью перехватчики дронов из "Чистого неба" уничтожили над столичным регионом почти сотню целей – это лучшая работа за все время проекта.

Что предшествовало

Вечером во вторник, 9 сентября, страна-агрессор Россия начала очередную атаку на Украину, запустив ударные БПЛА типа Shahed и беспилотники-имитаторы из ряда локаций. Впоследствии стало известно об активности стратегической авиации противника, в небо были подняты бомбардировщики Ту-95МС. Утром в воздушном пространетсве Украины появились десятки крылатых ракет.

Напомним, в Винницкой области прогремела серия мощных взрывов. Российские оккупанты атаковали на территории региона гражданские промышленные объекты. По предварительным данным, путинские войска применили в ходе атаки крылатые ракеты

Как сообщал OBOZ.UA, ночью 10 сентября польские военные зафиксировали многочисленные нарушения воздушного пространства страны российскими дронами-камикадзе. Вследствие происшествия остановили работу аэропорты.

