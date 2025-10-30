Оккупанты атаковали Виннитчину: Ладыжин без тепла и воды, среди пострадавших – ребенок

Российская террористическая армия 30 октября массированно атаковала Винницкую область. В результате попаданий повреждена гражданская и критическая инфраструктура, жилые дома и транспортных средств.

В городе Ладыжин возникли перебои с подачей тепла и водоснабжения. Об этом сообщили в Винницкой областной военной администрации.

Последствия обстрела

Первый заместитель начальника Винницкой ОВА Наталья Заболотная проинформировала, что вследствие ночного обстрела пострадали четверо взрослых людей. У них диагностированы ранения легкой и средней степени тяжести. Кроме того, ранения получил 7-летний ребенок. Сейчас он находится в тяжелом состоянии.

Все службы работают на местах, в настоящее время происходит тушение пожаров. Взрывотехники производят осмотр соответствующих территорий. Комиссии фиксируют повреждения гражданских построек и транспортных средств.

Секретарь Ладыжинского городского совета Александр Коломиец заявил, что все соответствующие службы получили поручение принять меры по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в городе. Чиновник отметил, что в городе обеспечивается запуск междомовых колонок водоснабжения и организуется подвоз технической воды. Также подготавливается к запуску альтернативная система теплоснабжения.

"Формируются группы для оценки разрушений, которые заработают после отбоя тревоги. Жители пострадавших больше всего будут отселены. Ожидаем возобновления электроснабжения после отбоя. Прошу не распространять фото и видео", – сообщил секретарь горсовета.

Напомним, в ночь на 30 октября Украину атаковали сотни российских ударных беспилотников, а также баллистические ракеты, "Калибры" и "Кинжалы". Кроме того, страна-агрессор совершала пуски ракет с самолетов стратегической авиации.

Как сообщал OBOZ.UA, российские захватчики устроили массированную атаку на Запорожье. Враг направил на город много дронов, а также нанес не менее семи ударов баллистическими ракетами. Вследствие обстрела пострадали 11 человек, среди которых 6 детей.

