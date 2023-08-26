Оккупанты бежали, как тараканы: ВСУ отработали по врагу и его технике возле Новопрокоповки. Видео

Украинские бойцы показали, как отработали по живой силе оккупантов и их технике в районе населенного пункта Новопрокоповка на Запорожье. В итоге и то, и другое было "демилитаризировано".

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О новых потерях врага OBOZREVATEL рассказали военные. На кадрах видно, как позиции россиян загораются и покрываются дымом (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Оккупантам не оставалось ничего, кроме как бежать, как тараканы из кухни. Вот такие действия у них лучше всего получаются. Скоро орки появятся на "Ищи своих", "Груз 200"", – отметили бойцы.

Напомним, всего по данным Генерального штаба ВСУ боевые потери РФ за весь период полномасштабной войны уже превысили 260 тысяч человек. Только за последние сутки Силы обороны Украины "отминусовали" на фронте еще 640 российских оккупантов и 90 единиц их техники, в частности, 12 танков, 18 боевых бронированных машин, 18 артиллерийских систем и т.д.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В ISW отметили, что за прошедшие сутки Силы обороны Украины преуспели на Мелитопольском направлении фронта на востоке Запорожской области. В то же время оккупанты понесли значительные потери из-за недостаточной поддержки на неустановленном острове в дельте Днепра.

– военные 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" приземлили еще один самолет-штурмовик Су-25 оккупационной армии страны-агрессора России. "Птичка" врага была уничтожена в районе населенного пункта Роботино в Запорожской области.

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