Оккупанты блокируют трансляцию украинских медиа и насаждают 'русский мир-тв' на захваченных территориях – ГУР

Российская террористическая армия продолжает блокировать трансляцию украинских медиа на временно оккупированных территориях. Более того, враг устанавливает украинцам спутниковое телевидение под названием "русский мир".

В настоящее время россияне установили уже более 18 тысяч соответствующих устройств. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

Украинская разведка отметила, что российские захватчики ужесточают меры информационно-психологического влияния на украинцев в оккупации. Жителей оккупированных громад Херсонской области массово подключают к российскому спутниковому телевидению.

Кроме того, в ГУР отметили, что в Донецкой области российские оккупанты переводят на собственно программное обеспечение и коммуникационные сервисы работу оккупационных администраций. По информации разведки, речь идет об "Автоматизированном рабочем месте госслужащего" и о федеральной платформе "госвеб".

Также путинские захватчики расширяют сеть покрытия российской мобильной связи. В ГУР подчеркнули, что в 2023-24 годах в Донецкой области враг установил более 700 базовых станций, а в Херсонской области – более 200, что составляет более 85% всего мобильного покрытия в оккупированном регионе.

Напомним, руководство страны-террориста России занимается организацией масштабной дезинформационной кампании в Украине, Европе и во всем мире. Кремль пытается дискредитировать руководство Украины.

Ранее сообщалось, что в стране-агрессоре России распространили очередную пропаганду, в которой цинично использовали якобы украинских военнопленных. В кремлевском ролике к "выборам" диктатора Путина их заставили на камеру отказаться от паспорта Украины ради российского.

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