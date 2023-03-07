Оккупанты бросили за решетку своего соратника, убившего за сине-желтую ленту на рюкзаке 16-летнего Степана Чубенко: всплыли подробности

Во временно оккупированном Донецке арестовали экс-боевика так называемой "ДНР" Вадима Погодина. Его обвиняют в "организации ОПГ".

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Именно Погодин вместе с другими военными преступниками в 2014 году жестоко пытал и убил 16-летнего Степана Чубенко из Краматорска, юный украинец погиб за сине-желтую ленточку, которую имел при себе, за это украинский суд еще в 2017 году приговорил убийцу к пожизненному заключению. Об этом сообщил журналист Денис Казанский.

"В 2014 году боевик ДНР Вадим Погодин по кличке Керчь вместе с друзьями жестоко пытал и убил 17-летнего краматорского футболиста Степана Чубенко. Вся вина Степана была в том, что он имел с собой украинскую символику", – напомнил журналист.

В Украине в 2017 году боевика приговорили к пожизненному заключению за убийство 16-летнего Степана, впоследствии Генеральная прокуратура Украины обращалась к прокуратуре РФ с требованием выдать Погодина украинскому правосудию, на тот момент он находился под стражей в оккупированном Крыму. Однако ответа от РФ не последовало, вместо этого преступника выпустили на волю.

Последующие почти 9 лет к Погодину в РФ никаких вопросов не возникало. Убийца спокойно разгуливал на свободе, вел бизнес и раздавал интервью.

"Но в марте 2023 года Погодин перешел кому-то дорогу и в один момент из "защитника Донбасса" превратился в "организатора ОПГ". Тут-то соратники по русскому миру и припомнили ему убийство подростка в 2014 году. Представители так называемого "МВД ДНР" кинули Погодина на подвал и радостно отчитались об этом на своем официальном сайте", – написал Казанский.

"Как установили правоохранители (так называемой "днр". – Ред.), в 2014 году 52-летний подозреваемый с другими членами ОПГ по предварительному сговору похитили подростка, жестоко избили его, вывезли его за город и расстреляли", – заявили оккупанты.

Степан Чубенко, несмотря на юный возраст, активно участвовал в проукраинских митингах в родном городе. Именно он с друзьями сняли "флаг "ДНР", вывешенный оккупантами во время захвата Краматорска на городской площади.

Схватили Степана в Донецке, когда он поездом возвращался из Киева в родной Краматорск. Поводом для задержания стала сине-желтая лента, которая была у подростка. Впоследствии Степана жестоко пытали и расстреляли в июле 2014 в селе Кузнецово-Михайловка Донецкой области.

Похороны Чубенко состоялись 8 ноября 2014 года. Родители долго искали сына прежде, чем смогли похоронить своего ребенка.

Посмертно Степан Чубенко был награжден орденом "За мужество" ІІІ степени и удостоено звания "Народный герой Украины".

"От всей души желаю Погодину пережить то, что он сам и его соратники делали со Степаном Чубенко и другими нашими пленниками в "Изоляции", – заявил Казанский.

Ранее стало известно, что СБУ задержала в Одессе экс-боевика "Спарты", воевавшего против ВСУ в районе ДАП. Предателем оказался местный житель, который в 2015 году присоединился к "Спарте" и в составе вражеской группировки обстреливал оборонные позиции украинских войск, участвовал в боях в районе Донецкого аэропорта, дежурил на блокпостах и учился на "курсах" снайперов.

После ранения наемник покинул ряды боевиков и уехал на подконтрольную территорию Украины, вернувшись на постоянное место жительства в Одесскую область.

Долгое время злоумышленник скрывался от правосудия и продолжал поддерживать контакты со своими приспешниками из рядов террористов.