Оккупанты давят на Часов Яр, на Покровском направлении горячо – Генштаб
С начала суток 4 августа на фронте в Украине произошло уже 70 боевых столкновений. Самым горячим направлением остается Покровское, где враг предпринял 16 попыток штурма украинских позиций.
Также россияне продолжают давить на Часов Яр. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ в Facebook по состоянию на 16:00. Там отметили, что оккупанты продолжают привлекать авиацию для ударов с воздушного пространства РФ.
Ситуация по другим направлениям фронта
Россияне продолжают бить из артиллерии по территории Черниговской и Сумской областей. Под минометными и артиллерийскими обстрелами сегодня находились районы населенных пунктов Сопич, Бачевск, Чуйковка и Прогресс.
Харьковское направление. С начала суток произошли семь боевых столкновений. ВСУ помешали трем атакам россиян в районе Липцев и трем – вблизи Волчанска, Глубокого и Тихого. Отражение еще одного штурма продолжается в районе Липцев.
Купянское направление. Враг совершил безрезультатную атаку близ Берестового. Еще три боестолкновения сейчас идут в районах Кругляковки, Стельмаховки и Петропавловки. Возле Кругляковки и Лозовой оккупанты сбросили семь управляемых авиабомб.
Лиманское направление. Противник четырежды атаковал в районах Макеевки, Невского и Тернов. Получил от украинских воинов жесткий отпор.
Северское направление. Оккупанты потерпели неудачу при пяти попытках штурма наших позиций вблизи Верхнекаменского, Переездного, Спорного и Выемки. У последней продолжаются боевые действия в двух локациях.
Краматорское направление. Оккупанты совершили 10 атак на позиции нашего войска возле Часова Яра, Андреевки, Ступочек, Спорного и Ивановского. Семь боестолкновений до сих пор продолжаются. Враг бил неуправляемыми авиаракетами по вооружению армейской авиации по Григоровке.
Торецкое направление. Противник при поддержке штурмовой и бомбардировочной авиации восемь раз атаковал позиции наших войск. Бои продолжаются вблизи Нью-Йорка и Железного.
Покровское направление. В районах Новоалександровки, Веселого, Свиридоновки, Желанного, Новоселовки Первой и Карловки идут ожесточенные бои. По территориям неподалеку от Александрополя, Воздвиженки, Новогродовки и Гродовки агрессор бил НАРами и КАБами – всего совершил 10 авиаударов.
Кураховское направление. Семь вражеских штурмов были отражены вблизи Красногоровки, Георгиевки, Парасковеевки и Константиновки.
Времевское направление. ВСУ остановили две атаки противника в сторону Раздольного и Водяного. В то же время захватчики не оставляют попыток с помощью бронетехники прорвать нашу оборону в направлении Константиновки, где сейчас идет бой. Кроме того, не завершено одно боестолкновение у Водяного.
Ореховское направление. Три атаки врага отразили наши защитники в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Роботино и Новоданиловка. Оккупанты ударили тридцатью НАРами вблизи Лобкового.
Как сообщал OBOZ.UA:
– По данным ISW, оккуанты продвинулись в районе Кременной в Луганской области, а также вблизи Северска и Часова Яра в Донецкой области. Наступают и на Покровском направлении, куда бросают все имеющиеся резервы, однако не имеют подтвержденных успехов.
– Оккупанты продолжают наступать на разных участках фронта, пытаясь прорвать оборону украинских войск. В Харьковской области вражеские войска наиболее активны в Волчанске.
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